На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО
На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:30 на вулиці Стоянівській у місті Радехів.
Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц С-300», яким керував 48-річний львів’янин, з автомобілем «Фольксваген Вента» під керуванням 48-річного мешканця Тернопільської області.
Від отриманих травм пасажирка «Фольксвагена», 48-річна мешканка Тернопільської області, загинула на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області