На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО

На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО

22:30 26.01.2018
  • На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО
  • На Львівщині під час ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:30 на вулиці Стоянівській у місті Радехів.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц С-300», яким керував 48-річний львів’янин, з автомобілем «Фольксваген Вента» під керуванням 48-річного мешканця Тернопільської області.

Від отриманих травм пасажирка «Фольксвагена», 48-річна мешканка Тернопільської області, загинула на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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