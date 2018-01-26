У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО

У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО

У Борисполі патрульні разом із небайдужими громадянами допомогли собаці, якого збив автомобіль

На прохання волонтерів екіпаж патрульної поліції прибув на 76 км автодороги Київ-Харків. Громадяни просили допомогти собаці, на якого наїхав автомобіль.

Пес був виснаженим, виглядав пригніченим, а його тілі були поранення. До того ж, ніхто не знав скільки тварина пробула в безпорадному стані.

Разом із небайдужими громадянами патрульні поїхали до найближчої ветеринарної клініки, де тварину передали лікарям. Там про собаку подбають фахівці та нададуть йому необхідну медичну допомогу.

Також інспектори обмінялися контактами із волонтерами, щоб і надалі, у разі необхідності, допомагати тваринам.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України