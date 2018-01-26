У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО

У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО

13:22 26.01.2018
  • У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО
  • У Борисполі патрульні з активістами допомогли збитому машиною собаці. ФОТО

У Борисполі патрульні разом із небайдужими громадянами допомогли собаці, якого збив автомобіль

На прохання волонтерів екіпаж патрульної поліції прибув на 76 км автодороги Київ-Харків. Громадяни просили допомогти собаці, на якого наїхав автомобіль.

Пес був виснаженим, виглядав пригніченим, а його тілі були поранення. До того ж, ніхто не знав скільки тварина пробула в безпорадному стані.

Разом із небайдужими громадянами патрульні поїхали до найближчої ветеринарної клініки, де тварину передали лікарям. Там про собаку подбають фахівці та нададуть йому необхідну медичну допомогу.

Також інспектори обмінялися контактами із волонтерами, щоб і надалі, у разі необхідності, допомагати тваринам.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.