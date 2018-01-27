В Одесі патрульні затримали доволі спритного вуличного наркодилера. ФОТО

Близько 13-години, патрульні отримали інформацію, що на вулиці Авдєєва-Чорноморського невідомий щось шукає у дворі будинку.

Інспектори оперативно прибули на місце виклику, де виявили підозрілу особу.

Помітивши правоохоронців чоловік намагався втекти, але був затриманий.



При проведенні поверхневої перевірки у 23-річного порушника виявили близько ста згортків із речовиною схожою на наркотичну.

На запитання патрульних про походження речовин чоловік відповів, що це наркотична сіль та марихуана, яку він розповсюджує шляхом закладок.