В Одесі патрульні затримали доволі спритного вуличного наркодилера. ФОТО
В Одесі патрульні затримали доволі спритного вуличного наркодилера. ФОТО
Близько 13-години, патрульні отримали інформацію, що на вулиці Авдєєва-Чорноморського невідомий щось шукає у дворі будинку.
Інспектори оперативно прибули на місце виклику, де виявили підозрілу особу.
Помітивши правоохоронців чоловік намагався втекти, але був затриманий.
При проведенні поверхневої перевірки у 23-річного порушника виявили близько ста згортків із речовиною схожою на наркотичну.
На запитання патрульних про походження речовин чоловік відповів, що це наркотична сіль та марихуана, яку він розповсюджує шляхом закладок.
Речовини вилучили та направили до дослідного центру на експертизу.
Затриманого передали слідчій групі для проведення процесуальних дій.
Обставини події з’ясовуються.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеської області