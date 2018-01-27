У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО
У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО
Під час патрулювання на бульварі Шевченка в поле зору поліцейських потрапила дівчина, на вигляд близько 18 років, яка поводилась підозріло.
Зупинивши дівчину, правоохоронці провели поверхневий огляд.
В ході проведення огляду у неї виявили 10 пакетиків з порошкоподібною речовиною, ймовірно амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка у присутності понятих вилучила підозрілі речовини та направила на експертизу.
Далі справою займаються слідчі Черкаського відділу поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області