У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО

У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО

09:00 27.01.2018
  • У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО
  • У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО

Під час патрулювання на бульварі Шевченка в поле зору поліцейських потрапила дівчина, на вигляд близько 18 років, яка поводилась підозріло.

Зупинивши дівчину, правоохоронці провели поверхневий огляд.

В ході проведення огляду у неї виявили 10 пакетиків з порошкоподібною речовиною, ймовірно амфетамін.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка у присутності понятих вилучила підозрілі речовини та направила на експертизу.

Далі справою займаються слідчі Черкаського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області

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