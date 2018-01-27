У Черкасах патрульнії поліції знайшли у дівчини пакетики з амфетаміном. ФОТО

Під час патрулювання на бульварі Шевченка в поле зору поліцейських потрапила дівчина, на вигляд близько 18 років, яка поводилась підозріло.

Зупинивши дівчину, правоохоронці провели поверхневий огляд.

В ході проведення огляду у неї виявили 10 пакетиків з порошкоподібною речовиною, ймовірно амфетамін.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка у присутності понятих вилучила підозрілі речовини та направила на експертизу.



Далі справою займаються слідчі Черкаського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області

