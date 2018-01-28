View the full image Підозрюваного у вбивстві власних батьків розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

30-річному рахівчанину слідчі заочно повідомили про підозру в скоєнні вбивства батька та матері. Чоловік оголошений у розшук.

Працівники відділу розкриття злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, спільно з рахівськими колегами, провели ряд необхідних заходів та зібрали доказову базу, яка дає можливість обґрунтовано підозрювати 30-річного мешканця Рахова у вбивстві власних батьків.



Вчора, 23 січня, правоохоронці заочно повідомили йому про підозру в скоєнні злочину за ознаками ст. 115 ч.2 п.1 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Повідомлення вручили найближчим родичам чоловіка.



Сам підозрюваний, Дячук Іван Михайлович, оголошений у розшук.

Усім, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка, просимо повідомити на лінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

