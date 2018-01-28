Підозрюваного у вбивстві власних батьків розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві власних батьків розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

18:00 28.01.2018

30-річному рахівчанину слідчі заочно повідомили про підозру в скоєнні вбивства батька та матері. Чоловік оголошений у розшук.

Працівники відділу розкриття злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, спільно з рахівськими колегами, провели ряд необхідних заходів та зібрали доказову базу, яка дає можливість обґрунтовано підозрювати 30-річного мешканця Рахова у вбивстві власних батьків.

Вчора, 23 січня, правоохоронці заочно повідомили йому про підозру в скоєнні злочину за ознаками ст. 115 ч.2 п.1 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Повідомлення вручили найближчим родичам чоловіка.

Сам підозрюваний, Дячук Іван Михайлович, оголошений у розшук.
Усім, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка, просимо повідомити на лінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.