View the full image В Івано-Франківську чоловів виїхав на власному авто і не повернувся. ФОТО

Івано-Франківським ВП ГУНП в області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Бігановського Михайла Володимировича, 03.01.1965 р. н., жителя м. Івано-Франківська, який 20.01.2018 року близько 14 год., виїхав на автомобілі марки «Део» , зеленого кольору, із с. Жалибори, Галицького району в напрямку м. Івано-Франківська і по цей час місце перебування його невідоме.

Опис: зріст 180-185 см., волосся середньої довжини темно-русявого кольору, обличчя кругле.

Був одягнутий: куртку шкіряну темно сірого кольору з хутровим коміром, чорну шерстяну шапку, светр темно-синього кольору та черевики темно-коричневого кольору.

Про будь яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 102, (0342)75-03-82 або 068 66 71 317 – чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області