На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО

На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО

06:45 29.01.2018
  • На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО
  • На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО
  • На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО

У Жовківське відділення поліції днями надійшло повідомлення про те, що близько 15.00 у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню..

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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