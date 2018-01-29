На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО
На Львівщині маневровий тепловоз насмерть збив дитину. ФОТО
У Жовківське відділення поліції днями надійшло повідомлення про те, що близько 15.00 у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика.
Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню..
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області