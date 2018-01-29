На Закарпатті затримано іноземця, який переправляв нелегалів за кордон. ФОТО

Спеціалісти відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Закарпаття оперативно розшукали чоловіка, який організував переправлення чотирьох громадян через українсько-словацький кордон

Оперативно-розшуковий відділ прикордонної служби разом з відділом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Закарпатській області провели відпрацювання і затримали нелегалів. Чотирьох осіб зупинили за 800 метрів до державного кордону поблизу села Кам’янецька Гута в Ужгородському районі. Ними виявилися двоє чоловіків 29 та 31 років, 27-річна жінка та дев'ятимісячна дівчинка.

Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчі Ужгородського районного відділення поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та виявили організатора переправлення. Правоохоронці встановили, що до Словацької республіки іноземці намагалися потрапити за сприяння громадянина країни їхнього походження. Цього 50-річного чоловіка затримали в одному із готелів в Ужгородському районі. В іноземця вилучили 7900 євро та 1642 гривні. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Нелегальних мігрантів правоохоронці доставили в пункт тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області