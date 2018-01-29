На Донеччині літнього велосипедиста збила насмерть вантажівка. ФОТО

На Донеччині літнього велосипедиста збила насмерть вантажівка. ФОТО

08:00 29.01.2018
  • На Донеччині літнього велосипедиста збила насмерть вантажівка. ФОТО
  • На Донеччині літнього велосипедиста збила насмерть вантажівка. ФОТО
  • На Донеччині літнього велосипедиста збила насмерть вантажівка. ФОТО

У селі Єлизаветівка Мар’їнського району водій вантажного автомобілю скоїв наїзд на 77-річного велосипедиста.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. За фактом відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними, пенсіонер, рухаючись на велосипеді вздовж проїжджої частини, потрапив під вантажний автомобіль «ЗІЛ».

Тілесні ушкодження, які отримав чоловік, виявилися не сумісними з життям.

На місці працювали співробітники поліції. Причини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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