На Вінниччині п’яний водій насмерть збив жінку з велосипедом. ФОТО

45-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на жительку Медвежого Вушка.

Жінка з велосипедом рухалась у попутному з легковиком напрямку. Потерпіла померла під час надавання медичної допомоги. Водій затриманий в процесуальному порядку.



Днями в селі Агрономічне Вінницького району близько 19:30 години водій автомобіля «ВАЗ 2110», місцевий житель, здійснив наїзд на жінку-пішохода. 36-річна потерпіла йшла по узбіччі дороги з велосипедом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Під час надання медичної допомоги вона померла в автомобілі швидкої.

У крові 45-річного водія легковика виявили алкоголь - понад два проміле.

Водій затриманий у процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За даним фактом відкрито провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області