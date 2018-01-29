У Вінниці підприємець під час нападу на нього вбив одного із злочинців. ФОТО

26 січня близько 22:00 троє невідомих осіб вчинили напад на місцевого підприємця.

Під нападу один із зловмисників отримав смертельне вогнепальне поранення.

Наразі поліція встановлює місце перебування співучасників загиблого. Проводиться розслідування.

Як розповів заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Віталій Ярмолюк, не місці злочину працювала посилена слідчо-оперативна група, кінологи, криміналісти.

Поліція опитала жителів будинків та перехожих, які могли бути свідками події. Особу загиблого встановили на місці. Ним виявися 47-річний киянин.

57-річний підприємець, на якого вчинили напад, з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та місце перебування співучасників загиблого. Призначено проведення ряду експертиз. Триває слідство.

Слідчим управлінням поліції відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 15, п.12 ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство, вчинений групою осіб) та 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області