У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО

У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО

13:20 29.01.2018
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові поліція затримала цілу банду вуличних грабіжників. ФОТО

Сьогодні, близько 3 години ночі, патрульні отримали повідомлення про грабіж на площі Соборній.

Заявник розповів інспекторам, що п’ятеро невідомих осіб напали на нього та вирвали з рук сумку сірого кольору з ноутбуком. Попередня вартість збитків – 5000 гривень. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам та розпочали пошуки.

На вулиці Князя Романа, один з екіпажів виявив чотирьох осіб, які підпадали під опис. Їх зупинили та попросили пред’явити документи. Один з патрульних побачив біля чоловіків сіру сумку з ноутбуком, яка була захована за трубою водовідведення.

Осіб доставили до Галицького відділу поліції. Туди ж приїхав потерпілий та написав заяву про вчинення злочину. Двох 30-річних, 26-річного та 22-річного чоловіків передали слідчим. Згодом, один з екіпажів патрульної поліції виявив на вулиці Личаківській п’ятого, ймовірно причетного до події, чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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