На Житомирщині чоловік під час пожежі вчадів просто у власному ліжку. ФОТО

29 січня о 07:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному дерев’яному житловому будинку в с. Ушиця Коростенського району. Про це рятувальників сповістив випадковий перехожий, який, прямуючи вранці на роботу, помітив дим, що виходив із оселі.

На місці події бійці ДСНС встановили, що всередині спостерігається сильна задимленість та вогнем охоплені речі домашнього вжитку. Під час проведення розвідки в середині будинку, ланка газодимозахисної служби виявила на ліжку однієї з кімнат тіло 86-річного власника помешкання без ознак життя. Ймовірно, чоловік спав, коли розпочалася пожежа.

Загоряння локалізовано о 08:15 та о 08:40 – ліквідовано. Вогнем знищено ліжко, 4 кв. м підлоги та домашнє майно у двох кімнатах. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню будинком.

До ліквідації займання залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки. Попередня причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області