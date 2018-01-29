У Львові чоловік у ресторані готелю стріляв в офіціантів, але влучив у пляшку. ФОТО

Сьогодні, близько 01 години ночі патрульні 1-го батальйону отримали виклик про стрільбу в одному із готелів Галицького району.

За словами офіціантів, невідомий чоловік із незрозумілих для них причин витягнув предмет схожий на зброю і здійснив постріл у їх сторону. Клієнт влучив у пляшку, яка стояла на полиці. Особа одразу сіла в автомобіль марки Toyota і поїхала геть.

Транспортний засіб передали в орієнтування і на перетині вулиць Виговського-Городоцька виявили за кілька хвилин розшукуваний автомобіль.

Невідомих дали вказівку вийти з транспортного засобу із піднятими руками. В одного із них виявили під курткою предмет схожий на зброю. Чоловік висловлювався до патрульних нецензурною лайкою і перебував в очевидному стані алкогольного сп‘яніння.

При собі він документів на зброю не мав. На місце події та затримання викликали слідчо-оперативні групи.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львівської області

