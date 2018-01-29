Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО

На автодорозі Вінниця – Бар зіткнулись «Ford Fiesta» та «Renault Kangoo». У результаті автопригоди постраждали п’ятеро людей – водії та пасажири обох автомобілів.

У лікарні під час надання медичної допомоги один з потерпілих помер.

Аварія сталась близько 10:00 неподалік повороту на смт. Браїлів Жмеринського району.

Попередньо встановлено, що 62-річний водій «Ford Fiesta», повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі «Renault Kangoo», що рухався по головній дорозі у зустрічному напрямку.



У результаті аварії водії та троє пасажирів автомобілів були доставлені до районної лікарні.



Під час надання медичної допомоги у реанімації один з постраждалих помер. Інші потерпілі після надання допомоги лікарями були відпущені додому.



Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

