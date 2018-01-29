Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО

Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО

19:30 29.01.2018
  • Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО
  • Під час ДТП на Вінниччині загинув пасажир одного з автомобілів. ФОТО

На автодорозі Вінниця – Бар зіткнулись «Ford Fiesta» та «Renault Kangoo». У результаті автопригоди постраждали п’ятеро людей – водії та пасажири обох автомобілів.

У лікарні під час надання медичної допомоги один з потерпілих помер.

Аварія сталась близько 10:00 неподалік повороту на смт. Браїлів Жмеринського району.

Попередньо встановлено, що 62-річний водій «Ford Fiesta», повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі «Renault Kangoo», що рухався по головній дорозі у зустрічному напрямку.

У результаті аварії водії та троє пасажирів автомобілів були доставлені до районної лікарні.

Під час надання медичної допомоги у реанімації один з постраждалих помер. Інші потерпілі після надання допомоги лікарями були відпущені додому.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.