У Києві патрульні поліції затримали чоловіка зі зброєю та прекурсорами

Під час патрулювання Солом’янського району поліцейські помітили підозрілого громадянина, тож зупинили його для перевірки документів. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у чоловіка сировину для виготовлення наркотичної речовини та предмети, схожі на пістолет і корпус гранати Ф-1.

33-річний чоловік розповів, що прекурсор тримав для власного вжитку, пістолет купив у магазині, а корпус гранати знайшов на вулиці. Їх відправили на експертизу.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування, зокрема після проведення експертного дослідження зброї, можлива додаткова кваліфікація події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві