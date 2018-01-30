Поліція Херсонщини знайшла злочинців, які викрали та спалили автомобіль. ФОТО

У Голопристанському районі Херсонської області зловмисники не змогли завести викрадений автомобіль «ВАЗ-2101» та підпалили його.

Так вони намагалися знищити сліди злочину.

Вийти на слід зловмисників оперативникам вдалося завдяки чеку з магазину, знайденому під час огляду місця події.

Приблизно о 07:00 у Голопристанське відділення поліції надійшло повідомлення зі служби з надзвичайних ситуацій, що на вулиці сталося загоряння автомобіля «ВАЗ». На місці працювала слідчо-оперативна група. Оперативники встановили власника автівки, будинок якого знаходиться неподалік. Господаря вдома не було, замок гаража був зламаний.



Як повідомив начальник сектора кримінальної поліції Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш, під час ретельного огляду місця події оперативники знайшли чек з цілодобового магазину на купівлю спиртних напоїв.

Дата і час купівлі співпадали з часом, коли міг статися злочин. Поліцейські переглянули відео з камер відеоспостереження магазину. З’ясувалося, що за цим чеком спиртне купували троє чоловіків, усі були у стані алкогольного сп’яніння.

В одному з покупців поліцейські упізнали раніше судимого місцевого жителя. Під час подальшої перевірки оперативники встановили, що ніхто з чоловіків не ночував вдома.



Під час бесіди з раніше судимим він розповів, що вночі разом з друзями вживав спиртні напої. Потім товариш запропонував взяти машину у його знайомого, щоб покататися. Знайомого вдома не було, тож чоловіки зламали замок гаража та викотили автомобіль, але не змогли його завести. Вони витягли акумулятор та вирішили знищити сліди злочину, підпаливши автомобіль. Відновленню він не підлягає.



Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.283 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

