У Сумах розбився легковик, двоє молодиків дістали поранення. ФОТО

Близько 10 години 30 хвилин екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на вулиці Прокоф’єва.

Охоронці порядку за декілька хвилин прибули на місце події.

За попередніми даними, 19-річний водій керуючи ВАЗ-21063 не дотримався безпечної швидкості руху внаслідок чого втратив контроль над своїм автомобілем. Надалі, некерований легковик здійснив наїзд на електроопору.

Унаслідок ДТП водій та його 19-річний пасажир отримали тілесні ушкодження з якими їх шпиталізували до лікарні.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сумської області