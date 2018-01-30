На трасі Київ-Чоп легковик влетів у відбійник, двоє людей загинули

На трасі Київ-Чоп легковик влетів у відбійник, двоє людей загинули

13:00 30.01.2018
  • На трасі Київ-Чоп легковик влетів у відбійник, двоє людей загинули
  • На трасі Київ-Чоп легковик влетів у відбійник, двоє людей загинули

30 січня на автодорозі Київ-Чоп у Житомирському районі водій автомобіля «SKODA», не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з колесовідбійником. У результаті від отриманих травм загинув сам керманич та пасажирка легковика.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 7.00 на 152 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Іванівки Житомирського району.

За попередньою інформацією, 39-річний водій легковика, рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням транспортним засобом та здійснив зіткнення із колесовідбійником. На момент ДТП в салоні автомобіля, окрім керманича, знаходились ще троє пасажирів. Водій та 20-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Ще двом пасажирам, 24-річному чоловікові та 46-річній жінці надавалась медична допомога без госпіталізації.
На місці події працює слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції.

Попередня правова кваліфікація події - за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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