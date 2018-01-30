Підозрюваного у вбивстві односельця затримано на Одещині. ФОТО

29-річний зловмисник зізнався правоохоронцям у вчиненому та розповів, що під час раптово виниклої сварки завдав потерпілому один удар у груди кухонним ножем.

Знаряддя злочину було виявлене в будинку зловмисника та вилучене.

До Любашівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків, розташованих у с. Козачий Яр, було виявлене тіло 48-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням в область грудної клітини.