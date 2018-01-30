Підозрюваного у вбивстві односельця затримано на Одещині. ФОТО
Підозрюваного у вбивстві односельця затримано на Одещині. ФОТО
29-річний зловмисник зізнався правоохоронцям у вчиненому та розповів, що під час раптово виниклої сварки завдав потерпілому один удар у груди кухонним ножем.
Знаряддя злочину було виявлене в будинку зловмисника та вилучене.
До Любашівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків, розташованих у с. Козачий Яр, було виявлене тіло 48-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням в область грудної клітини.
На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що загиблий господар домоволодіння проживав один, ніде не працював та зловживав спиртними напоями.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З місця поліції поліцейські вилучили речові докази.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку та слідчі Слідчого управління ГУНП, спільно з працівниками Любашівського відділу поліції, викрили у вчиненні даного злочину односельця загиблого.
Зараз чоловік знаходиться в Любашівському відділі поліції, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області