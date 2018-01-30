У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО

У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО

16:40 30.01.2018
  • У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО
  • У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО
  • У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО
  • У Києві знешкоджено банду торговців елітними наркотиками та психотропами. ФОТО
Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з поліцією та Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві викрито групу осіб, які тривалий час займалися збутом кокаїну, ЛСД, МДМА, амфетаміну.
 
Усі затримані -  чоловіки віком від 22 до 42 років, мешканці столиці.
 
За результатами 9 обшуків, проведених за місцем їх проживання, виявлено та вилучено 20 г кокаїну, 150 таблеток ЛСД, 70 таблеток МДМА, 30 г амфетаміну, електронні ваги та інші речові докази.
 
Крім того, в рамках досудового розслідування задокументовано факт збуту наркотиків одним з учасників групи на території нічного клубу столиці, у зв’язку з чим адміністрації закладу скеровано лист попередження про недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
На даний час 6 осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Готується
повідомлення про підозру за ст. 307, 309 КК України. Слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
 
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