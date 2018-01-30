У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО

У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО

17:00 30.01.2018
  • У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО
  • У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО
  • У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО
  • У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО
  • У Запоріжжі пожежні врятували молодика, який впав у відстійник для води. ФОТО

30 січня о 08:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що по вул. Інтеркультурна м.Мелітополь молодий хлопець впав у відстійник для води та кличе на допомогу.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що у неексплуатованому відстійнику розміром 20Х20 кв.м та висотою 4 м. знаходиться хлопець.

Фахівці ДСНС за допомогою рятувальної триноги, штурмової драбини витягнули з колодязя постраждалого. Врятованого 17-річного хлопця  передали лікарям. Його каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до медичного закладу.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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