Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп - версія рятувальників ДСНС. ФОТО

30 січня о 07:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Іванівка Житомирського району сталась дорожньо-транспортна пригода і необхідна допомога в деблокуванні постраждалих.

По прибуттю чергового караулу рятувальників з’ясувалось, що внаслідок пригоди легковий автомобіль Skoda в’їхав у відбійник. Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримали водій та пасажирка, яка сиділа за його спиною. Ще двоє пасажирів самотужки залишили авто. Від госпіталізації до лікарні вони відмовились.

За допомогою бензоріза та гідравлічних ножиць бійці ДСНС вивільнили водія, тіло якого наскрізь прошив відбійник. Також вони деблокували загиблу пасажирку, якій затисло ноги переднім сидінням.

Усі обставини надзвичайної події продовжують з’ясовувати фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області