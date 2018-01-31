Через жорстку ДТП у Краматорську постраждала жінка. ФОТО

Повідомлення про ДТП з постраждалими надійшло до Краматорського відділу поліції від диспетчера швидкої медичної допомоги.

По прибуттю правоохоронці з’ясували, що 62-річний водій автомобіля «ЗАЗ» скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес», за кермом якого знаходився 23-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення отримала тілесні ушкодження 45-річна жінка, що була пасажиром «ЗАЗ».

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Проводиться перевірка обставин дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області