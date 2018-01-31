На Прикарпатті впав промисловий кран та загинули люди. ФОТО

На Прикарпатті впав промисловий кран та загинули люди. ФОТО

09:02 31.01.2018
  • На Прикарпатті впав промисловий кран та загинули люди. ФОТО
  • На Прикарпатті впав промисловий кран та загинули люди. ФОТО
  • На Прикарпатті впав промисловий кран та загинули люди. ФОТО

На одному з підприємств у приміському селі Хриплин промисловий кран впав на автомобіль марки «КРАЗ», розташований поруч. В результаті двоє чоловіків, які перебували в кабіні вантажівки, загинули на місці події.

Виїздом працівників слідчо-оперативної групи на місце події попередньо було встановлено, що на базі комплектації Івано-Франківської дистанції колії Львівської залізниці козловий кран «КК-3032» через сильний поривчастий вітер впав на кабіну вантажного автомобіля, всередині якого перебували водій 1964 р.н. та зварювальник 1971 р.н., жителі Львівщини. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці події.

За цим фактом слідчими Івано-Франківського ВП розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування призначено проведення експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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