На Харківщині перекинувся рейсовий автобус, четверо людей поранені. ФОТО
На Харківщині перекинувся рейсовий автобус, четверо людей поранені. ФОТО
В результаті події постраждали четверо осіб віком від 14 до 49 років. На теперішній час стан їх здоров’я задовільний.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07:45 на автошляху Чугуїв-Мілове.
Всього в автобусі перебувало 12 пасажирів.
За попередніми даними, 64-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 35-річна пассажирка отримала струс головного мозку, троє осіб – забиття різних частин тіла.
Решта пасажирів та водій автобусу не постраждали.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.
Обставини аварії з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області