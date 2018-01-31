На Харківщині перекинувся рейсовий автобус, четверо людей поранені. ФОТО

В результаті події постраждали четверо осіб віком від 14 до 49 років. На теперішній час стан їх здоров’я задовільний.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07:45 на автошляху Чугуїв-Мілове.

Всього в автобусі перебувало 12 пасажирів.

За попередніми даними, 64-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 35-річна пассажирка отримала струс головного мозку, троє осіб – забиття різних частин тіла.

Решта пасажирів та водій автобусу не постраждали.



Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.



Обставини аварії з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

