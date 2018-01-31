У Сумах маршрутка збила літню людину на пішохідному переході. ФОТО

У Сумах маршрутка збила літню людину на пішохідному переході. ФОТО

10:00 31.01.2018
  • У Сумах маршрутка збила літню людину на пішохідному переході. ФОТО
  • У Сумах маршрутка збила літню людину на пішохідному переході. ФОТО

До екіпажів патрульної поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Петропавлівській.

За попередніми даними, 55-річний водій автобусу Рута 25 допустив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді: струс головного мозку, закрито черепно-мозкова травма та забійні рани голови. Її було госпіталізовано до Сумської обласної клінічної лікарні.

Патрульні огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції.

Наразі слідство з’ясовує всі обставини та причини ДТП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сумської області

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