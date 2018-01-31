У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО

У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО

10:40 31.01.2018
  • У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО
  • У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО
  • У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО
  • У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО

Троє невідомих посеред вулиці Лялі Ратушної побили чоловіка та відібрали у нього сумку з особистими речами. 33-річний потерпілий повідомив, що нападники відібрали у нього сумку від ноутбука і, ймовірно, сподівалися, що всередині вартісний комп'ютер. Насправді чоловік ніс в ній продукти. З місця злочину правопорушники втекли на автомобілі Audi.

Орієнтування на підозрюваних та їхній автомобіль одразу передали усім екіпажам патрульної поліції, а в місті ввели план "Перехоплення". Вказаний транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили на Немирівському шосе, на виїзді з міста. На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду салону авто поліцейські виявили речі потерпілого та пристрій для відстрілу гумових куль "Форт 12 РМ" без документів. Усі троє затриманих – кияни. Один з них вже має судимість за вчинення крадіжок.

Як з'ясувалося, потерпілий через мережу Інтернет продавав мобільний телефон. Невідомий чоловік зателефонував йому та домовився про зустріч з метою придбання телефону. Коли вінничанин чекав покупця у домовленому місці, на нього напали невідомі. Один із затриманих і виявився псевдопокупцем.

Усі обставини справи з'ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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