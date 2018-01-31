У Вінниці троє грабіжників побили жертву та спробували втекти на автомобілі. ФОТО

Троє невідомих посеред вулиці Лялі Ратушної побили чоловіка та відібрали у нього сумку з особистими речами. 33-річний потерпілий повідомив, що нападники відібрали у нього сумку від ноутбука і, ймовірно, сподівалися, що всередині вартісний комп'ютер. Насправді чоловік ніс в ній продукти. З місця злочину правопорушники втекли на автомобілі Audi.

Орієнтування на підозрюваних та їхній автомобіль одразу передали усім екіпажам патрульної поліції, а в місті ввели план "Перехоплення". Вказаний транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили на Немирівському шосе, на виїзді з міста. На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.