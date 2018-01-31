На Кіровоградщині пожежні у задимленній кімнаті знайшли тіло людини. ФОТО

На Кіровоградщині пожежні у задимленній кімнаті знайшли тіло людини. ФОТО

18:00 31.01.2018
  • На Кіровоградщині пожежні у задимленній кімнаті знайшли тіло людини. ФОТО
  • На Кіровоградщині пожежні у задимленній кімнаті знайшли тіло людини. ФОТО
  • На Кіровоградщині пожежні у задимленній кімнаті знайшли тіло людини. ФОТО

О 13:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Чумацька смт Устинівка.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місце події в одній із кімнат житлового будинку горіли речі господарського вжитку площею 2 м2. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1968 р.н.

Силами вогнеборців о 13:30 пожежу було локалізовано та о 13:58 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Устинівки.

Причини смерті чоловіка та пожежі з’ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

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