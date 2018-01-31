На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО

Напередодні до чергової частини Охтирського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка сталась за 8 кілометрів від міста Охтирка в напрямку села Чернетчина.

На місце події негайно була направлена слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.



За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, не вибравши безпечної дистанції скоїв наїзд на 60-річну жінку-велосипедиста, яка рухаючись попереду у попутному напрямку, в цей час намагалась об’їхати калюжу на дорозі.



В результаті даної події, потерпілу жінку було госпіталізовано до місцевої лікарні, де медики діагностували у неї політравму. Ступінь тяжкості нанесених потерпілій травм лікарі наразі уточнюють.



Винуватця ДТП відразу було перевірено на стан сп’яніння, за результатами якого він виявився тверезим.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

