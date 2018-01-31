На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО

На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО

11:40 31.01.2018
  • На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО
  • На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО
  • На Сумщині легковик збив велосипедистку, яка об’їжджала калюжу. ФОТО

Напередодні до чергової частини Охтирського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка сталась за 8 кілометрів від міста Охтирка в напрямку села Чернетчина.

На місце події негайно була направлена слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

За попередніми даними, 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, не вибравши безпечної дистанції скоїв наїзд на 60-річну жінку-велосипедиста, яка рухаючись попереду у попутному напрямку, в цей час намагалась об’їхати калюжу на дорозі.

В результаті даної події, потерпілу жінку було госпіталізовано до місцевої лікарні, де медики діагностували у неї політравму. Ступінь тяжкості нанесених потерпілій травм лікарі наразі уточнюють.

Винуватця ДТП відразу було перевірено на стан сп’яніння, за результатами якого він виявився тверезим.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте створення Національних дружин, які патрулюватимуть вулиці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.