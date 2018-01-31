На Донеччині рятувальники під час пожежі знайшли тіло власника будинку. ФОТО

О 08:04 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу на вул. Пушкіна с. Новотроїцьке у Волноваському районі Донецької області.

На місце пожежі виїхали рятувальники 11-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що відбувається горіння в середині одноповерхового приватного будинку.Рятувальники під час гасіння пожежі виявили на підлозі тіло власника будинку 1955 року народження, без ознак життя.

Пожежа була локалізована о 08:37 та о 09:28 – ліквідована.

До гасіння пожежі залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється відповідними фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області