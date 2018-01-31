На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО

Водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

В Теребовлянському районі між селами Кровінка та смт.Дружба, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, перекинувся вантажний автомобіль марки MAN. Аварія трапилася близько 10 години 31 січня.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Що стало причиною автопригоди наразі з'ясовують. Проте слідів гальмування на дорозі нема. Автомобіль з'їхав у кювет та врізався в дерево.