На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО

На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО

15:00 31.01.2018
  • На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО
  • На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО
  • На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО
  • На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО

Водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

В Теребовлянському районі між селами Кровінка та смт.Дружба, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, перекинувся вантажний автомобіль марки MAN. Аварія трапилася близько 10 години 31 січня.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Що стало причиною автопригоди наразі з'ясовують. Проте слідів гальмування на дорозі нема. Автомобіль з'їхав у кювет та врізався в дерево.

Даний транспорт вранці виїхав з товаром із смт.Березовиця та рухався в напрямку Копиченець. Після огляду медиків і водія, і його двох пасажирів відпустили. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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