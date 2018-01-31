На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО
На Тернопільщині фура вилетіла з траси та врізалась у дерево. ФОТО
Водій та двоє пасажирів потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.
В Теребовлянському районі між селами Кровінка та смт.Дружба, на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, перекинувся вантажний автомобіль марки MAN. Аварія трапилася близько 10 години 31 січня.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Що стало причиною автопригоди наразі з'ясовують. Проте слідів гальмування на дорозі нема. Автомобіль з'їхав у кювет та врізався в дерево.
Даний транспорт вранці виїхав з товаром із смт.Березовиця та рухався в напрямку Копиченець. Після огляду медиків і водія, і його двох пасажирів відпустили. Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області