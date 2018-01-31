На Луганщині озброєні злочинці побили та пограбували жінку. ФОТО
На Луганщині озброєні злочинці побили та пограбували жінку. ФОТО
Оперативники Управління карного розшуку ГУНП спільно зі співробітниками Сватівського відділу поліції затримали двох раніше судимих чоловіків, які скоїли розбійний напад на жінку.
До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення 46-річної місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків в масках (в’язані шапочки з прорізями для очей) проникли на територію її подвір’я, де двічі вдаривши її по голові пістолетом та, погрожуючи застосуванням зброї, намагалися проникнути у будинок та вимагали гроші.
Вже за кілька годин після отримання повідомлення, поліцейські встановили особистості та затримали двох раніше судимих за аналогічні злочини чоловіків 30-ти та 49-ти років.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 «Розбій» КК України. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Під час затримання поліцейські вилучили у чоловіків пістолет калібру 4,5 мм та в’язані шапки з прорізами для очей.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області