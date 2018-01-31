На Сумщині під час ДТП постраждала літня пасажирка. ФОТО

На Сумщині під час ДТП постраждала літня пасажирка. ФОТО

22:00 31.01.2018
  • На Сумщині під час ДТП постраждала літня пасажирка. ФОТО
  • На Сумщині під час ДТП постраждала літня пасажирка. ФОТО

На одній з центральних вулиць міста Шостка 85-річний водій «ВАЗ-2108» зіткнувся із припаркованим край дороги автомобілем «Волга». Внаслідок чого 80-річна пасажирка «ВАЗівки» отримала травму голови. Поліція встановлює причини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на одній з центральних вулиць Шостки сталася дорожня аварія з потерпілою. На місце одразу була направлена група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо встановлено, що 85-річний водій ВАЗ 2108 не врахував дорожню обстановку і скоїв наїзд на припаркований на узбіччі проїзної частини стоячий автомобіль «Волга».

Від зіткнення отримали пошкодження обидва транспортних засобу та травмовано 80-річну пасажирку «ВАЗівки». Постраждалу доставили до лікарні з травмою голови, де зараз нею опікуються медики.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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