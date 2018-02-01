У Києві пильний сусід допоміг затримати квартирного крадія. ФОТО

До чергової частини Святошинського управління поліції зателефонував чоловік, який повідомив про те, що невідомий намагається проникнути у сусідську квартиру. На виклик прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці заблокували під’їзд. Зупинили зловмисника, коли він із викраденими речами намагався вийти з будинку. Це - 37-річний раніше судимий місцевий мешканець.

При поверхневому огляді правоохоронці вилучили у нього відмички до замків. Вилучене знаряддя вчинення злочину направили для проведення експертизи.

Викрадені ювелірні вироби, техніку та годинник працівники поліції повернули власнику квартири.

Слідчим відділом Святошинського Управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві