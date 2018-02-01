У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

У Тернополі затримано банду рекетирів, до якої входив колишній міліціонер. ФОТО

В поле зору працівників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив працівник міліції у відставці, який в минулому керував слідчим відділенням міліції Тернополя.

Знявши погони старшого лейтенанта, чоловік кардинально змінив діяльність. Маючи досвід в юриспруденції, колишній правоохоронець найнявся адвокатом, щоправда – у злочинців. Заради збагачення представляв та захищав інтереси місцевої банди.

Саме цей фігурант злочинного угрупування та ще двоє його активних учасників «пояснили» одному з бізнесменів, що за можливість торгувати на тернопільському ринку доведеться заплатити «данину». Ціна питання - 70 тисяч гривень.

Зібрані матеріали внутрішня безпека поліції скерувала до прокуратури Тернопільської області, де за викритим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Після одержання «рекетирами» зазначеної суми, їх затримали «на гарячому» оперативники Тернопільського управління ДВБ Національної поліції та працівники прокуратури області. Адвоката і двох «вишибал» затримали в порядку ст.208 КПК України. На них чекає підозра, запобіжний захід та можливість потрапити за грати на 7 найближчих років.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області