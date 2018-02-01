Поліція кваліфікувала вибух у Нікополі, як замах на вбивство депутата. ФОТО

За фактом замаху на вбивство депутата Нікопольської міської ради поліція відкрила кримінальне провадження.

Одразу після скоєння злочину місце події обстежили вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Оперативниками були відпрацьовані всі місця відходу нападника. Наразі поліція опитує можливих свідків події та встановлює всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, що 3️1 січня приблизно о 18:35 потерпілий заїхав до гаража на своєму автомобілі, а коли вийшов з нього, невідомий чоловік кинув всередину дві гранати, попередньо – Ф-1 та РГД-5. Після нападу зловмисник втік, а чоловіка з множинними осколковими пораненнями обох ніг доставили до лікарні.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

