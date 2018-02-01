На Харківщині поліцейські затримали злодія, який побив та пограбував жертву. ФОТО

На Харківщині поліцейські затримали злодія, який побив та пограбував жертву. ФОТО

23:30 01.02.2018

У скоєнні злочину 43-річного мешканця Харківської області викрили працівники Холодногірського відділу поліції.

До чергової частини надійшло повідомлення про те, що до харківської міської лікарні доставлений 40-річний чоловік з закритою черепно-мозковою травмою, забоями голови та живота.

Працівники поліції з’ясували, що потерпілий йшов з роботи додому. Несподівано до нього підбіг невідомий та вдарив по голові. Коли чоловік упав на землю, зловмисник почав його бити.

В результаті отриманих ушкоджень 40-річний чоловік втратив свідомість.

Зловмисник забрав його гаманець та втік.

Як розповів начальник Холодногірського відділу поліції Ігор Назаренко, в ході проведення невідкладний оперативно-розшукових заходів поліцейські відділу викрили у скоєні злочину 43-річного мешканця Харківської області та затримали його.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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