На Прикарпатті літній чоловік через ревнощі тяжко травмував молодика. ФОТО
На Прикарпатті літній чоловік через ревнощі тяжко травмував молодика. ФОТО
До Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що на лікування доставлений 21-річний місцевий мешканець з тяжкими тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку, які спричинив йому знайомий.
Як з’ясували працівники поліції під час виїзду на місце події, потерпілий прийшов у гуртожиток до своєї знайомої в гості, де уже перебував і 64-річний підозрюваний.
Під час застілля із розпиванням спиртних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт через ревнощі, який переріс у бійку.
Старший із чоловіків схопив палицю та наніс нею декілька ударів молодшому по голові та тулубу, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку.
Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри судом запобіжного заходу.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області