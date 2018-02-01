На Прикарпатті літній чоловік через ревнощі тяжко травмував молодика. ФОТО

До Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що на лікування доставлений 21-річний місцевий мешканець з тяжкими тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку, які спричинив йому знайомий.

Як з’ясували працівники поліції під час виїзду на місце події, потерпілий прийшов у гуртожиток до своєї знайомої в гості, де уже перебував і 64-річний підозрюваний.

Під час застілля із розпиванням спиртних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт через ревнощі, який переріс у бійку.

Старший із чоловіків схопив палицю та наніс нею декілька ударів молодшому по голові та тулубу, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою головного мозку.



Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст.208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри судом запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області