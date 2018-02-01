На Житомирщині патрульні затримали учасників ДТП, які намагались втекти. ФОТО

01 січня, близько 04-ї години, на 86-у кілометрі автодороги «Київ - Чоп»сталась ДТП. Патрульні поліцейські прибули на місце пригоди, однак побачивши правоохоронців, пасажири автомобіля почали розбігатись.

Наздогнавши одного з громадян, під час поверхневої перевірки патрульні поліцейські виявили магазин з набоями. В подальшому, поблизу місця затримання патрульні помітили пристрій, схожий на пістолет.

В автомобілі, котрий правопорушники намагались залишити на місці пригоди, патрульні поліцейські виявили аерозольний балончик сльозоточивої та дратівливої дії та золоті прикраси.