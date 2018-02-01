У Кременчуці у рецидивіста вилучено арсенал зброї та фасовані наркотики. ФОТО

Поліцейські під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований обшук помешкання 37-річного кременчужанина, який раніше мав проблеми з законом.

Під час санкціонованих заходів, поліцейськими вилучено наркотики, зброю та патрони до неї.

Все вилучене направлено на експертне дослідження.



За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Ведеться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

