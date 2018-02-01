На Хмельниччині легковик розтрощив гужову підводу, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:55 години у Шепетівському районі на перехресті автодороги сполученням «Шепетівка — Полонне — Бердичів» та польової дороги між селами Мальованка та Новичі.

Встановлено, що 34-річний житель села Новичі на гужовій повозці, виїжджаючи з польової дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю «ЗАЗ 110307» під керуванням 57-річного жителя м. Ізяслав, який рухався по головній дорозі.

У результаті зіткнення повозка розлетілася вщент, кінь взагалі втік з місця події, а 31-річний пасажир повозки отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв і від госпіталізації відмовився.

А от 54-річного пасажира автомобіля «ЗАЗ 110307» госпіталізували в травматологічне відділення Шепетівської центральної районної лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та декількома гематомами.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

За матеріалами ВК поліції Хмельницької області