У Херсоні неадекватний чоловік ганявся з ножем за людьми. ФОТО

У Херсоні неадекватний чоловік ганявся з ножем за людьми. ФОТО

08:20 02.02.2018
  • У Херсоні неадекватний чоловік ганявся з ножем за людьми. ФОТО
  • У Херсоні неадекватний чоловік ганявся з ножем за людьми. ФОТО

Невідомий чоловік біжить за мною вулицею Робітничою з ножем у руках. Такий виклик отримав один з екіпажів неапередодні, близько 17-ї години.

Патрульні негайно вирушили за адресою. Наближаючись до місця події, інспектори почули крики та побачили двох громадянин.

Як згодом з’ясувалось, то був саме заявник і чоловік, який йому погрожував. Поліцейські затримали агресивно настроєного херсонця й провели поверхневу перевірку. У нього патрульні виявили ніж та рукавички, в які були вмонтовані голки.

Під час спілкування у чоловіка інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Він поводився неадекватно, кричав, у нього були різкі переміни настрою та поведінки.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, а нападника доправили до Корабельного відділення поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області

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