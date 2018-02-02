В Ужгороді небайдужі сусіди врятували жінку від жахливої смерті. ФОТО

В Ужгороді небайдужі сусіди врятували жінку від жахливої смерті. ФОТО

08:40 02.02.2018
  • В Ужгороді небайдужі сусіди врятували жінку від жахливої смерті. ФОТО
  • В Ужгороді небайдужі сусіди врятували жінку від жахливої смерті. ФОТО

Патрульні поліції отримали повідомлення від небайдужих громадян, про те, що їх сусідка уже 3 дні не виходить на зв’язок, закрилася із середини, не відчиняє двері й не відповідає.

Подія сталася на проспекті Свободи в Ужгороді. Патрульні викликали рятувальників та, у присутності сусідів, потрапили у квартиру через вікно.

У приміщенні вони помітили жінку, яка лежала на підлозі й не могла самостійно підвестися та потребувала допомоги.

Патрульні відразу викликали карету швидкої для надання невідкладної медичної допомоги.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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