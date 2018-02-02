У Кропивницькому наркоман звіряче побив сусіда молотком. ФОТО

Екіпаж патрульної поліції отримав виклик, у якому заявник повідомив, що його сина декілька разів вдарив молотком сусід. Внаслідок чого він отримав фізичні ушкодження голови та руки.

Інцидент трапився між жителями сусідніх домоволодінь по вулиці Міцкевича.

Патрульні терміново попрямували за адресою виклику. По приїзду на місце події патрульні виявили потерпілого. Чоловік перебував у себе вдома, був у свідомості. Він мав явні травми, тому патрульні відразу викликали карету швидкої допомоги, працівникам якої згодом і передали постраждалого.

Очікуючи приїзду швидкої, патрульним вдалося з’ясувати деякі подробиці інциденту. Зі слів постраждалого, він зайшов у двір до свого сусіда попросити сигарету.

У цей час раптово з’явився сусід та неочікувано накинувся на нього й наніс декілька ударів молотком по голові та руці. Чоловікові вдалося втекти до себе додому та повідомити рідних, які вже й викликали поліцію.

Як повідомив постраждалий, нападник імовірно перебуває у себе вдома. Правоохоронці попрямували за вказаною адресою й почали кликати господаря. Невдовзі він все ж вийшов із будинку та погодився поспілкуватися із патрульними. Чоловік демонстрував поведінку, яка не відповідала обстановці. Мав ознаки, які вказували на те, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Під час спілкування із поліцейськими чоловік підтвердив, що він вживає наркотичні засоби. А через деякий час зізнався, що він дійсно ударив свого сусіда молотком.

Патрульні викликали на місце події працівників слідчо-оперативної групи Кропивницького відділу поліції. Чоловіка було передано слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин справи.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кропивницького