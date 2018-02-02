У Черкасах поліцейські затримали квартирного крадія. ФОТО

Ним виявився раніше судимий 36-річний житель Дніпра, який не тривалий час проживає в Черкасах. Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.

Близько другої години ночі до чергової частини Черкаського відділу поліції звернувся місцевий житель та повідомив про крадіжку. Потерпілий розповів правоохоронцям, що проживає на другому поверсі. Повернувшись додому побачив безлад в квартирі, відкриті балконні двері, а з приміщення зникли планшет, ноутбук, кошти в сумі близько 400 гривень та алкогольні напої. Також він додав, що зловмисник потрапив в його помешкання через балкон за допомогою дерев’яної драбини, яка і зараз там стоїть.

Правоохоронці, що виїхали за викликом, проводячи огляд прилеглої території неподалік місця події побачили чоловіка, який ховався за деревом. Побачивши правоохоронців, він намагався сховати пакет та сумку. Як з’ясувалося, в пакеті знаходилися викрадені речі потерпілого, а в сумці інструмент, за допомогою якого потрапив у приміщення. Чоловік надавати будь-які покази відмовився, лише розповів, що драбину знайшов на будівництві, яке знаходиться поруч з будинком потерпілого.

Речові докази вилучено. За даним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області