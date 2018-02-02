Три грузини та киянка - це не назва фільму, а склад банди домушників. ФОТО

Три грузини та киянка - це не назва фільму, а склад банди домушників. ФОТО

Три грузини та киянка - це не назва фільму, а склад банди домушників. ФОТО

Трьох іноземців: 26, 34 та 47 років і 21-річну киянку затримали у м. Буча працівники Вишгородський відділ поліції.

Їх обґрунтовано підозрюють у вчиненні напередодні квартирної крадіжки у м. Вишгород.

Шляхом підбору ключа зловмисники проникли в домівку та викрали звідти цінну побутову техніку, ґаджети, наручний годинник, одяг, 1100 доларів США та 200 Євро.

У автомобілі підозрюваних «Nissan Primera» іноземної реєстрації правоохоронці виявили частину викрадених речей і знаряддя злочину - відмички для відкриття замків. Іншу частину зловмисники одразу ж здали до ломбарду та реалізували посередникам. Отримані за це гроші витратили на наркотики.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київщини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські повідомили консульство Грузії про затримання 3-х їхніх громадян. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області