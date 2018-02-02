Поліція Вінниччини затримала жінку, яка на Черкащині викрала дитину. ФОТО
Поліція Вінниччини затримала жінку, яка на Черкащині викрала дитину. ФОТО
У Бершадському районі працівники місцевої поліції затримали, жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку.
Свій вчинок затримана пояснити не може. Дитину обстежили лікарі та передали матері.
01 лютого від до поліції Вінниччини надійшло орієнтування від колег з Умані про викрадення півторарічної дівчинки. За наявною інформацією, 26-річна зловмисниця – жителька одного з сіл Бершадського району, з вкраденою дитиною могла поїхати додому.
Як розповів начальник Бершадського відділу поліції В’ячеслав Лялюцький, орієнтування на жінку та дитину було надано працівникам автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів. Підозрювана у викрадені дитини має кримінальне минуле та судимості за крадіжки.
Увагу на підозрілу жінку з дитиною звернув працівник однієї з автозаправок та зателефонував у поліцію. Водій таксі, у якому знаходилась жінка з дитиною, заїхав заправлятися. Неподалік цієї заправки працівниками бершадської поліції правопорушниця була затримана. Свій вчинок жінка пояснити не може.
Як стало відомо, затримана та матір з дитиною знаходились в гостях у спільної подруги. Скориставшись тим, що жінки вийшли з будинку, залишивши дитину, зловмисниця забрала дитину та втекла.
Дівчинку в лікарні оглянули медики. Дитина здорова.
Двічинка з матір'ю в супроводі поліцейських з Черкащини поїхала додому.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області