Поліція Вінниччини затримала жінку, яка на Черкащині викрала дитину. ФОТО

У Бершадському районі працівники місцевої поліції затримали, жінку, яка в Умані викрала півторарічну дівчинку.

Свій вчинок затримана пояснити не може. Дитину обстежили лікарі та передали матері.

01 лютого від до поліції Вінниччини надійшло орієнтування від колег з Умані про викрадення півторарічної дівчинки. За наявною інформацією, 26-річна зловмисниця – жителька одного з сіл Бершадського району, з вкраденою дитиною могла поїхати додому.



Як розповів начальник Бершадського відділу поліції В’ячеслав Лялюцький, орієнтування на жінку та дитину було надано працівникам автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів. Підозрювана у викрадені дитини має кримінальне минуле та судимості за крадіжки.



Увагу на підозрілу жінку з дитиною звернув працівник однієї з автозаправок та зателефонував у поліцію. Водій таксі, у якому знаходилась жінка з дитиною, заїхав заправлятися. Неподалік цієї заправки працівниками бершадської поліції правопорушниця була затримана. Свій вчинок жінка пояснити не може.



Як стало відомо, затримана та матір з дитиною знаходились в гостях у спільної подруги. Скориставшись тим, що жінки вийшли з будинку, залишивши дитину, зловмисниця забрала дитину та втекла.



Дівчинку в лікарні оглянули медики. Дитина здорова.



Двічинка з матір'ю в супроводі поліцейських з Черкащини поїхала додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

