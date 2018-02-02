На Львівщині автомобіль злетів з моста, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 02 лютого, о 07:50 на автодорозі Київ–Чоп у селі Тухолька, Сколівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фіат Скудо», 22-річний мешканець Сколівського району, не впорався з керуванням та з’їхав з моста в кювет.

Від отриманих травм водій помер на місці події. Пасажира автомобіля, 26-річного жителя Сколівського району, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області