На Хмельниччині пенсіонерка потрапила під колеса легковика. ФОТО

На Хмельниччині пенсіонерка потрапила під колеса легковика. ФОТО

14:40 02.02.2018
  • На Хмельниччині пенсіонерка потрапила під колеса легковика. ФОТО
  • На Хмельниччині пенсіонерка потрапила під колеса легковика. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 1 лютого, близько 11.40 години в м. Старокостянтинів по вулиці К. Острозького поблизу магазину «Вишенька».

Встановлено, що 30-річний місцевий житель на автомобілі «ВАЗ 21063» не врахував дорожньої ситуації та скоїв наїзд на 64-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової троавми та численних забоїв і була госпіталізована до Старокостянтинівської центральної районної лікарні, де близько 16.00 години померла.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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